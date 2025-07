Openda-Inter, il colpo che cambia l’attacco? Un’operazione ambiziosa

L’Inter quest’anno sembra costruire un’Inter nuova imparando dagli errori della deludente passata stagione. Spunta un nome nuovo in attacco che proviene dalla Bundesliga.

DUTTILE – L’Inter guarda avanti e, in un’estate finora attenta ai conti, sonda una pista di alto profilo: Loïs Openda. L’attaccante belga del Lipsia piace molto alla dirigenza nerazzurra, ma il suo prezzo oscilla tra i 30 e 40 milioni di euro e rappresenta un ostacolo notevole. Cristian Chivu, nuovo allenatore dell’Inter, avrebbe espresso il suo gradimento per il giocatore, considerandolo ideale per arricchire il reparto offensivo con caratteristiche diverse da quelle già presenti in rosa. Openda, classe 2000, ha segnato 13 gol complessivi nell’ultima stagione in Bundesliga e Champions League, confermandosi tra gli attaccanti più esplosivi del panorama europeo. Veloce, diretto, abile nel gioco in profondità, sarebbe una risorsa perfetta. L’Inter lo ha messo in cima alla lista degli obiettivi offensivi. Non è un esterno puro né un trequartista, ma la sua duttilità, tra attacco centrale e movimenti laterali, rappresenta una soluzione ideale.

L’Inter con Openda in avanti avrebbe più soluzioni da giocare

LATO ECONOMICO – Per l’Inter, dal punto di vista economico, l’investimento sarebbe importante e difficilmente sostenibile senza una grande uscita (Calhanoglu o Dumfries?). Tuttavia, un colpo del genere indicherebbe una chiara volontà della società: non solo consolidare la squadra vice campione d’Italia e d’Europa, ma rilanciarla ad un livello successivo. Sarebbe un’ulteriore rottura con il passato, perché si andrebbe a rinnovare la rosa quasi esclusivamente con giocatori nati dopo gli anni 2000. Marotta e Ausilio seguono la situazione, consapevoli che la concorrenza è folta, soprattutto in Premier League. Ma l’Inter, forte di una struttura consolidata e di un progetto tecnico nuovo, potrebbe rappresentare per Openda la tappa ideale per il definitivo salto di qualità. In attesa di sviluppi concreti, l’interesse resta acceso: Openda non è solo una suggestione, ma anche un simbolo dell’ambizione nerazzurra.