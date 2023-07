Onana via dopo un anno? All’Inter epilogo noto: 3 grandi precedenti

Onana e l’Inter sono prossimi alla separazione dopo appena un anno. C’è il Manchester United. Un epilogo che in casa nerazzurra ormai conoscono bene

EPILOGO NOTO − All’Inter sta per ripetersi per la quarta volta negli ultimi cinque anni un epilogo di mercato: la partenza di un big dopo appena un anno. Onana, presto al Manchester United, si aggiunge ai vari Hakimi, Cancelo e Rafinha. Quest’ultimo durato in realtà solamente sei mesi. Il portiere africano è soltanto l’ultima di questa schiera di grandi giocatori, diventati idoli in pochissimo tempo in quel di Milano sponda nerazzurra, è partiti proprio sul più bello. Quando ci si aspettava una riconferma. Il passaggio del portiere africano ai Red Devils è ormai cosa quasi fatta. Un rammarico per il club, che per forza di cose deve fare i conti con la cruda e snervante realtà dell’autofinanziamento, e soprattutto per i tifosi. Quasi toccanti le esortazioni nei suoi confronti al primo giorno di raduno dell’Inter.

Inter, prima di Onana tre precedenti

JOAO CANCELO − Il primo ad inaugurare questa brutta tendenza è stato appunto Cancelo. Il laterale portoghese, probabilmente il migliore nel suo ruolo, ha gravitato all’Inter per una sola stagione: la 2017-18. In tempo per riportare la Beneamata a riveder le stelle della Champions League con Luciano Spalletti in panchina. In nerazzurro 26 presenze e un gol. Per i tifosi un doppio rammarico: prima la cessione obbligata per l’impossibilità di riscattarlo dal Valencia e poi il conseguente passaggio alla Juventus. Fortunatamente a Torino durò solo un anno. Poi partenza per il Manchester City. Nell’ultima stagione ha giocato in prestito al Bayern Monaco.

RAFINHA − Sei mesi e 17 partite per entrare nel cuore dei tifosi dell’Inter per Rafinha Alcantara, il fratello di Thiago e figlio di Mazinho. Il brasiliano, oggi all’Al-Arabi, ha giocato insieme a Cancelo nella grande stagione 2017-18. Per lui due gol e un apporto fondamentale alla causa spallettiana. Rispetto al portoghese, col passare degli anni Rafinha è uscito dai radar delle grandi d’Europa.

HAKIMI − Uno dei giocatori più amati degli ultimi anni: Achraf Hakimi. Il treno venuto dal Borussia Dortmund, che stregò l’Inter alcuni mesi prima con una doppietta da urlo in Champions League, fu il fiore all’occhiello della campagna estiva del 2020. Preso per una cifra intorno ai 40 milioni di euro da Ausilio, il marocchino divenne fondamentale per la conquista del 19esimo titolo interista sotto l’egida di Antonio Conte. Per lui 37 partite e sette gol. A fine anno il trasferimento da oltre 60 milioni al PSG. Uno dei motivi scatenanti che poi portò alla separazione di Conte dall’Inter.