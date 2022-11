Onana to Lukaku, con il recupero del belga l’Inter ha un’arma in più

Anche nella partita di ieri del Camerun contro la Svizzera, André Onana si è distinto per la sua capacità di giocare con i piedi. Come già dimostrato anche con l’Inter, una delle sue migliori armi è il lancio lungo. Un jolly da sfruttare al meglio non appena anche Romelu Lukaku sarà definitivamente recuperato.

ARMA IN PIÙ – André Onana si è guadagnato il posto da titolare dell’Inter, scalzando Samir Handanovic nelle gerarchie. Il portiere del Camerun, ieri protagonista nonostante la sconfitta contro la Svizzera, ha mostrato ottime capacità tra i pali. Ma anche con il pallone tra i piedi (vedi focus). Un esempio lampante è il lancio lungo per Lautaro Martinez che dà il via all’azione del 2-3 contro il Barcellona, conclusa poi dalla rete di Robin Gosens. Onana fa del lancio lungo una delle sue armi migliori, un jolly che potrà essere ancor più efficace con il recupero al 100% di Romelu Lukaku.

NUOVA GIOCATA – Onana-to-Lukaku potrebbe infatti diventare un nuovo asse di gioco per l’Inter di Simone Inzaghi. L’attaccante belga fa della sua fisicità la sua arma migliore e spesso lo abbiamo visto giocare di sponda, attirando a sé gli avversari e liberando lo spazio per i compagni. Tra cui, naturalmente, Lautaro Martinez. Facile pensare, quindi, che il lancio lungo di André Onana per Romelu Lukaku possa essere effettivamente qualcosa che – a causa degli infortuni del belga – non si è ancora visto in questa stagione. Ma una giocata che può svoltare la stagione dell’Inter.