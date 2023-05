Onana tesoro Inter, ma non sul mercato! Tutti i dati per apprezzarlo

André Onana sta vivendo una prima stagione esaltante con la maglia dell’Inter, imponendosi tra i migliori portieri in Italia e in Europa. E la società dovrebbe effettuare valutazioni serie e attente, prima di pensare di liberarsene.

SOPRA LE ASPETTATIVE – André Onana è un punto fermo dell’Inter. E questa velocità di affermazione non era affatto scontata, considerando le variabili ambientali. Ossia la sua storia ancora acerba (è a Milano da meno di un anno), e l’istituzione che mirava a sostituire (Samir Handanovic, 11 stagioni e 452 presenze in nerazzurro). Eppure l’ex Ajax ha pazientato, prendendosi la maglia da titolare con calma ma perentoriamente. Imponendosi non solo con le parate (tantissime), ma come autentico centro di gravità per l’Inter. Inserendosi attivamente nella manovra disegnata da Simone Inzaghi, in un modo neanche troppo difficile da leggere. E affermandosi tra i migliori portieri sia in Italia, sia in Europa.

TRA I NUMERI UNO – Non ci stanchiamo mai di esaltare l’importanza di Onana in fase di costruzione. Lo abbiamo ribadito anche pochi giorni fa, dopo la sua prova in Milan-Inter, semifinale d’andata di Champions League. Il numero 24 è un elemento attivo della manovra nerazzurra, e i dati lo confermano. In Serie A, è il secondo portiere per palloni toccati: 37,1 a partita, dietro solo a Vanja Milinkovic-Savic del Torino (41,4, ma con 12 presenze in più). Ed è addirittura primo come precisione sui passaggi corti (23,2 a partita). Se ci spostiamo in Champions League, il suo coinvolgimento da parte dei compagni è leggermente inferiore (35,8 tocchi a partita). Si afferma tuttavia come terzo portiere assoluto per questo dato, dietro a quelli di Porto e Club Brugge. Pertanto, a livello di coinvolgimento attivo, Onana è il migliore tra i quattro portieri attualmente in corsa in Champions League.

CANDIDATO FACILE – Tutti i dati sopra citati rendendo Onana un portiere con caratteristiche piuttosto uniche. Specie se ci aggiungiamo anche l’aspetto della personalità, di cui il numero 24 abbonda esageratamente. Eppure, certi tifosi se ne libererebbero più volentieri, se dovesse arrivare un’offerta congrua. Del resto, il suo cartellino ha valore pari a zero nel bilancio dell’Inter. Un aspetto più che sufficiente per renderlo un indiziato ideale a diventare merce da plusvalenza sul mercato. Ma fortunatamente, non più tardi di giovedì, Beppe Marotta in persona ha smentito qualsiasi volontà di cessione. Conosciamo tuttavia benissimo la situazione economica dell’Inter e le dinamiche imprevedibili del calciomercato. La speranza è che in società ci sia piena consapevolezza dell’astuzia avuta prendendo Onana in tempi non sospetti, e della sua centralità nel progetto tecnico di questa Inter.