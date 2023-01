Per Onana super lavoro in Inter-Parma: chiamato a salvare il risultato

In Inter-Parma Onana ha dovuto mettersi a lavorare seriamente. Il portiere è stato molto sollecitato dagli avversari, e ha risposto presente.

PORTIERE DETERMINANTE – La sfida col Parma non è stata una partita facile per tutta l’Inter. C’è un fatto che lo esemplifica in modo chiaro: la prestazione di Onana. Il portiere come ormai ha abituato è stato una risorsa per il gioco. I suoi tocchi i 120 minuti sono stati 75, con 55 passaggi realizzati all’86%, di cui 15 lanci lunghi. Ma stavolta il numero 24 ha dovuto anche attivamente salvare il risultato con le sue parate. Non esattamente il massimo per una sfida con una squadra di Serie B.

PARATE IMPORTANTI – Un po’ a sorpresa Onana si è trovato a giocare una delle partite in cui ha subito più tiri in porta. Il Parma è stato molto preciso, sfruttando bene le occasioni avute. Col 28% di possesso palla infatti hanno prodotto 9 conclusioni, di cui ben 6 in porta. E il camerunese si è prodotto in 5 parate. Subendo gol solo su un tiro imparabile da fuori area. Una prestazione solida del portiere, che ha tenuto a galla l’Inter in una sfida più difficile del previsto.