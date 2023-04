Onana punta al riscatto, col Benfica servirà la saracinesca di Porto

L’Inter martedì sfiderà il Benfica in Champions League. Onana ha voglia di riscatto dopo l’incertezza di Salerno sul gol del pareggio firmato Candreva

RIALZARSI − Nell’ennesimo passo falso dell’Inter in campionato, c’è stato – suo malgrado – anche lo zampino di André Onana. Il portiere camerunese ha valutato male il cross di Antonio Candreva facendosi bucare sotto il sette. Gol beffardo che ha impedito all’Inter di raggiungere la vittoria all’Arechi. Quello di Salerno è stato uno dei pochissimi errori in stagione dell’ex portiere dell’Ajax. Se ne contano, infatti, sulle dita di una mano: le altre incertezze sono avvenute contro Monza ed Empoli. Subito dopo il match, Onana ha parlato tramite i propri social (vedi articolo) dando riprova di come in personalità e carisma non è secondo a nessuno. Martedì però può subito riscattarsi in campo nell’attesissima sfida di Champions League contro il Benfica.

PROTAGONISTA − In Europa, Onana ha già dimostrato di saperci fare. Se l’Inter è approdata ai quarti di finale della competizione più importante sicuramente una buona parte la deve proprio al portiere del Camerun. Fantastico nella doppia sfida contro il Porto agli ottavi. Sia all’andata che soprattutto al ritorno ha praticamente abbassato la saracinesca a mo’ di “Vietato l’ingresso”. Prima al da Luz e poi a San Siro servirà ancora un super Onana per spingere l’Inter verso una semifinale di Champions League che manca addirittura da 13 anni.