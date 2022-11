Onana prepara il mondiale, vincere per l’Inter e poi pensare al Camerun

Atalanta-Inter è sempre più vicina, con lo spettro del mondiale alle porte. Tra i nerazzurri convocati c’è anche Andrè Onana, che punta a far bene con i bergamaschi per arrivare carico all’appuntamento in Quatar.

IL PROBLEMA ALTERNANZA − André Onana fino ad ora è stato uno dei calciatori più positivi dell’Inter di questa stagione. Sin dal suo arrivo, tutti i tifosi hanno sempre spinto in suo favore come titolare della porta nerazzurra. Anche se Inzaghi nelle prime giornate ha optato per la tanto criticata alternanza con il più esperto Handanovic. Il portiere camerunense con le sue prestazioni in Champions League, ha iniziato però a far vedere tutte le sue grandi qualità tra i pali, che alla fine hanno convinto anche Inzaghi.

PIÙ SICUREZZA − Da quando Onana è divenuto definitivamente il titolare dell’Inter, i nerazzurri hanno in parte riacquisito la solidità perduta. Scegliere infatti un portiere titolare, ha probabilmente instillato nei gregari del reparto difensivo, quella sicurezza che non dava l’alternanza. In più il camerunense, rispetto ad Handanovic, soprattutto per questioni d’età si è dimostrato molto più reattivo e coraggioso nei suoi interventi.

Onana blinda la porta dell’Inter, battere l’Atalanta per puntare al mondiale

VINCERE PER IL MONDIALE − Domani nel match delle 12:30 con l’Atalanta, l’Inter punterà nuovamente su André Onana per blindare la sua porta. Il camerunense vuole infatti ottenere una vittoria per arrivare in forma, e con la mente libera per l’appuntamento mondiale. Il portiere nerazzurro con le sua reattività, tecnica, e coraggio nelle uscite, potrà essere di grande supporto al raggiungimento della vittoria. Un risultato positivo non solo permetterebbe ai nerazzurri di ottenere una discreta classifica prima della sosta, ma darebbe anche entusiasmo al portiere per ben figurare con il suo Camerun. Quindi per tutte queste ragioni i tifosi dell’Inter possono stare tranquilli, perché Onana darà tutto se stesso il raggiungere i tre punti e non si preserverà per il mondiale.