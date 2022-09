Onana portiere da Europa, e non solo per l’alternanza. I numeri parlano chiaro

Andrè Onana ha collezionato 2 presenze con la maglia nerazzurra. Entrambe le presenze sono state collezionate in Champions League, prima contro il Bayern Monaco e poi contro il Viktoria Plzen. Il camerunense non ha sfigurato, anzi ha offerto due buone prestazioni. Un dato in particolare fa ben sperare per il futuro.

ONANA EUROPEO – Il tema portiere è sempre caldo in casa nerazzurra. Con l’Udinese, Samir Handanovic ha difeso i pali della porta nerazzurra, confermando il trend di Inzaghi: lo sloveno titolare in campionato, mentre il suo collega Andrè Onana titolare nelle partite di Champions League. E proprio il portiere camerunense si è già reso protagonista nella massima competizione europea. Secondo un dato riportato dall’account ufficiale Twitter della Uefa Champions League, il classe ’96 è il portiere ad aver effettuato più salvataggi nelle prime due giornate. Ben 12 le parate dell’estremo difensore nerazzurro.

FUTURO DA TITOLARE – Con questi numeri, Onana certifica la scelta di Giuseppe Marotta di portarlo a Milano a parametro zero. Il numero 24 presto sarà il titolare. Handanovic è pronto a lasciare il posto al compagno, anche con discreta felicità, come testimoniano le sue parole dopo Udinese-Inter. Il capitano nerazzurro lascerà presto le chiavi della porta nerazzurra al collega, che scalpita e dimostra di essere un gran portiere e di avere voglia di prendersi l’Inter.