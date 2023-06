Onana più altri dieci: Inter costretta a decidere se è il piano migliore

Onana è uno degli uomini-chiave in casa Inter, nonché un potenziale uomo-mercato in vista della sessione estiva. Il portiere camerunese piace ad altri top club stranieri e potrebbe essere sacrificato per creare un tesoretto extra, ma non è così facile come soluzione

AVVICENDAMENTO STORICO – La titolarità indiscussa di Samir Handanovic dal 2012 al 2022 è un argomento fin troppo sottovalutato. L’erede di Julio Cesar non si è mai dovuto preoccupare del suo vice, non avendo competizione interna. Almeno fino all’arrivo di André Onana, che accetta la proposta dell’Inter non di certo per fare il dodicesimo. Serve tempo affinché Simone Inzaghi affidi la porta all’estremo difensore camerunese ma poi non ci sono più dubbi. Dall’ipotesi di alternanza tra campionato e coppe si arriva alla soluzione più logica: Onana titolare, Handanovic riserva. In panchina al fianco di Inzaghi e nello spogliatoio a fungere da capitano senza fascia. Un po’ come il terzo portiere Alex Cordaz (vedi focus) ma con qualche “grado” di leadership in più. Onana si mette da parte solo per regalare altri record in Italia ad Handanovic, che in Europa resta a guardare. La Champions League è affare esclusivo di Onana. E non è un caso. Così come non è un caso che l’Inter sia arrivata fino a Istanbul (vedi editoriale).

Il peso di Onana nei progetti futuri dell’Inter

SCELTA IMPORTANTE – Il presente dell’Inter, datato 2023, (ri)parte da Onana. Non un semplice portiere ma l’uomo in più. Tanto in costruzione dal basso quanto in attacco. Non è un’esagerazione, anzi. La visione di gioco del numero 24 nerazzurro è tale da agire anche da uomo-assist per le punte. La gestione del possesso palla aiuta ma sono le caratteristiche più specifiche di Onana a fare la differenza. Una differenza che si nota. I miglioramenti tecnici di Handanovic, che negli ultimi cinque anni con i piedi si è evoluto non poco, fanno piacere. Le giocate di Onana fanno scuola. L’Inter ha in mano più di un portiere. Più di un numero 1. Ed è proprio per questo che adesso deve prendere una decisione anti-tradizionale. Se è vero che nel mercato odierno tutti hanno un prezzo, è anche vero che il prezzo di Onana non lo fa il mercato ma chi possiede tale asset. Una nuova Inter ambiziosa riparte senza avere dubbi: Onana in porta più altri dieci calciatori di movimento in campo. Il sacrificio in nome di una grossa plusvalenza va preso in considerazione, ma è sempre l’Inter a dover pianificare bene tutte le sue mosse sia in vista di una degna sostituzione tra i pali sia di miglioramenti specifici in altri ruoli-chiave.