Onana pasticcia in Barcellona-Inter, ma trova una giocata decisiva

Onana è stato protagonista di Barcellona-Inter. Ma non nel modo più comune per un portiere. Il camerunese infatti ha trovato una giocata offensiva decisiva.

ANCORA TITOLARE – Onana è stato confermato ancora da titolare in Barcellona-Inter da Inzaghi. La sua terza partita consecutiva. Non la sua migliore a dire la verità. Ma pur pasticciando in due-tre interventi, il camerunese ha dimostrato come la sua qualità nel gioco coi piedi regala alla squadra una dimensione aggiuntiva. Un’opzione in più per il suo allenatore, un pericolo in più per gli avversari. E i catalani l’hanno pagata col prezzo massimo nell’azione del 3-2.

COINVOLGIMENTO MASSIMO – Sia chiaro che il numero 24 ha fatto anche il suo lavoro, mettendo insieme 7 parate. Ma il dato straordinario è che Onana ha messo insieme 63 tocchi. Primo di tutta l’Inter. Una risorsa fondamentale per i difensori, che gli hanno dato grande fiducia nell’impostazione dal basso, per uscire dal pressing avversario. Anche i 54 passaggi sono il primo valore della squadra. La percentuale realizzativa del 68% invece testimonia che si è preso dei rischi, giocando spesso in verticale, anche direttamente sulle punte, per cercare di spezzare le linee blaugrana. Trovando nel finale una giocata bella e importante.

GIOCATA DECISIVA – Al minuto 88 infatti Onana con la palla in mano ha scrutato il campo. Vedendo il Barcellona sbilanciato. E quindi la possibilità di una ripartenza immediata. Così ha lanciato di piede sulla destra, dalla sua area nella metà campo avversaria, dove ha trovato il taglio di Lautaro Martinez. Che ha attirato i difensori avversari, lasciando uno spazio centrale che Gosens ha attaccato. Passaggio in mezzo, assist, gol. Tutto grazie a una giocata immediata del portiere. Un’opzione offensiva in più per Inzaghi. Questa volta decisiva.