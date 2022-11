Onana, ora tocca a te! Il bilancio ‘Mondiale’ dell’Inter ad oggi non esaltante

Onana sarà l’ultimo giocatore dell’Inter a scendere in campo al Mondiale. Domani esordirà in Svizzera-Camerun. Ad oggi il bilancio dei nerazzurri sicuramente è da migliorare

BILANCIO − Onana, domani tocca a te? L’ultimo giocatore dell’Inter che scenderà in campo al Mondiale sarà André Onana. Domani mattina alle 11 (ore italiane), l’estremo difensore nerazzurro sarà impegnato contro la Svizzera, match valido per il gruppo G. Ad oggi per i giocatori dell’Inter le cose non sono andate in maniera del tutto ottimale. In tre partite disputate, è arrivata soltanto una vittoria: quella dell’Olanda del duo Dumfries-de Vrij. Per il resto: una clamorosa sconfitta, Lautaro Martinez in Argentina-Arabia Saudita, e un deludente pareggio, ossia quello della Croazia di Marcelo Brozovic in mattinata contro il Marocco. Per Onana non è un buon auspicio.

L’ESORDIO − La gara di domani sarà l’esordio Mondiale assoluto per il portiere dell’Inter. Opportunità importantissima per il ventiseienne ex Ajax, che si è preso la titolarità nerazzurra dopo un mesetto piuttosto complicato. Dopo le tre apparizioni in Champions League, da ottobre Onana ha preso definitivamente il posto di Samir Handanovic. Un cambio necessario visti anche i risultati arrivati nelle successive partite. Ora l’esordio nella competizione più bella e prestigiosa a livello di Nazionali.