Onana numero 1 dell’Inter? Tanti pregi, un grande difetto e un dubbio

Onana è sempre più vicino a raccogliere l’eredità di Handanovic all’Inter. Secondo quanto riportano le ultime indiscrezioni di mercato, i nerazzurri sono ormai a un passo dal portiere dell’Ajax in scadenza nel 2022 (vedi articolo).

MODERNO – Cresciuto calcisticamente nella Samuel Eto’o Academy, la scuola calcio fondata dall’ex fuoriclasse dell’Inter, André Onana sembra ormai destinato a vestire i colori nerazzurri come il suo illustre connazionale. Dopo dieci stagioni con Samir Handanovic a difesa della porta, i tifosi interisti dovranno abituarsi a un nuovo estremo difensore con uno stile diametralmente opposto a quello del suo predecessore. Onana è infatti è un portiere estremamente moderno, che eccelle con entrambi i piedi nella costruzione dal basso e ama giocare alto e propositivo. Dal fisico imponente e atletico (190 cm), il classe ’96 è dotato di grande potenza e straordinaria reattività tra i pali. Tra le sue migliori doti anche un ottimo senso della posizione e un attacco palla fuori dal comune.

Un difetto da correggere e un dubbio da valutare

CARATTERISTICHE – La nota dolente riguarda le uscite, sia alte che basse. In questo fondamentale Onana è spesso troppo irruento e poco pulito. A volte può sventare minacce neutralizzando situazioni di pericolo nella propria area con le sue uscite coraggiose e spericolate, altre volte invece può crearne lui stesso, non riuscendo a bloccare la palla e mettendo in difficoltà il reparto difensivo della squadra. La giovane età e gli enormi margini di crescita lasciano pensare che possa migliorare anche in questo in Italia. Da valutare anche la tenuta a livello mentale e caratteriale in una piazza esigente e poco propensa a perdonare le sbavature come quella nerazzurra. Onana potrebbe essere, come è stato finora Mike Maignan per il Milan, una sorpresa e una rottura totale con il passato. È il portiere del futuro, una ventata di novità per il calcio italiano, da sempre patria di grandi numeri uno.