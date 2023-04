Onana è il miglior portiere in Champions League in un fondamentale

André Onana esce imbattuto anche da Benfica-Inter (0-2), andata dei quarti di Champions League. E sale al vertice di una classifica degli estremi difensori.

PORTA INVIOLATA – André Onana torna a casa con un clean sheet anche da Lisbona. In Benfica-Inter respinge tutti gli assalti avversari, compreso un tiro pericoloso di Gonçalo Ramos al 93′. E termina così la partita da imbattuto. Per la sesta volta in questa Champions League. Le ultime reti subite dal numero 24 in Europa risalgono al lontano 1° novembre. E all’inutile 2-0 in casa del Bayern Monaco. Da lì, tre clean sheet consecutivi in Champions League, contro Porto e Benfica. Un dato che fa scalare ad Onana le classifiche degli estremi difensori in Europa.

IL MIGLIORE DI TUTTI – Con 6 partite a porta inviolata, Onana è senza mezzi termini il migliore in Champions League. Nessuno ha fatto meglio del portiere dell’Inter in questa edizione. Con il clean sheet di ieri, il 24 nerazzurro tiene a distanza Ederson del Manchester City e supera Simon Mignolet del Club Brugge, entrambi fermi a quota 5. E questo un dato da non sottovalutare affatto. Perché dimostra – ancora una volta – la qualità di Onana come portiere. E soprattutto è un elemento che infonde non poca sicurezza all’intero reparto arretrato nerazzurro.