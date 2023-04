Onana, voci di mercato da non ascoltare: obiettivo in Inter-Lazio

Sono numerose le voci di mercato che stanno circondando André Onana, specialmente dopo le ultime convincenti prestazioni. L’interesse del Chelsea è alto, ma ora bisogna soltanto pensare a Inter-Lazio. Con un obiettivo da raggiungere.

NESSUN EFFETTO – André Onana in questa stagione, oltre alle sue ottime prestazioni, ha mostrato un aspetto in particolare: tanta personalità. Quella personalità che, sicuramente, non permetterà alle voci di mercato di influenzare il suo rendimento in campo. Negli ultimi giorni si sono intensificati i rumours su un forte interessamento del Chelsea, che – vista anche la situazione economico-societaria dei nerazzurri – mettono a rischio la permanenza di Onana in maglia nerazzurra anche la prossima stagione. Voci che però, come detto, sicuramente non mettono a rischio le prestazioni dell’estremo difensore camerunense.

OBIETTIVO – Al momento la testa di André Onana è focalizzata soltanto su Inter-Lazio, importantissimo scontro diretto vista Champions League in programma domenica a San Siro. Con un obiettivo per il portiere e per tutta la squadra. Ovvero far registrare il secondo clean sheet consecutivo in campionato dopo quello di Empoli della scorsa giornata (0-3). Il che permetterebbe anche di tornare a trasformare San Siro in un fortino, come fatto vedere nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus. Dove Onana non è stato granché impegnato. La speranza è che lo stesso valga per Inter-Lazio di domenica.