Onana, l’ultimo precedente contro la Juventus è positivo: l’obiettivo è ripetersi

Domenica Andre Onana sfiderà per la prima volta la Juventus da portiere dei nerazzurri. Per il camerunense, però, non si tratta del primo match contro i bianconeri. Il numero 24 nerazzurro spera di ripetere quanto fatto con la maglia dell’Ajax nell’aprile del 2019

PRIMA VOLTA – Andre Onana, con ogni probabilità, sarà titolare domenica sera nel match contro la Juventus – qui la probabile formazione nerazzurra –. Per il camerunense si tratta del primo Derby d’Italia e soprattutto del primo big match in campionato. Il numero 24 vorrà fare bella figura e portare la sua squadra alla vittoria, cercando di respingere eventuali conclusioni in porta di Vlahovic e compagni.

PRECEDENTE POSITIVO – Domenica, però, non sarà la prima volta che il camerunense calcherà il campo dell’Allianz Stadium. Onana ha già affrontato i bianconeri nei quarti di finale della UEFA Champions League nella stagione 2018-2019. Il camerunense ai tempi difendeva i pali dell’Ajax, che nella doppia sfida riuscì ad avere la meglio sui bianconeri. Ad Amsterdam la partita finì in pareggio, mentre a Torino gli olandesi riuscirono a battere la squadra allora allenata da Massimilano Allegri per 1-2. La curiosità, poi, sta nel fatto che il gol dell’1-2 per i lancieri fu realizzato da Matthijs De Ligt, acquistato nella stagione successiva dai bianconeri. Onana, quindi, spera di poter espugnare ancora una volta la casa della Juventus, questa volta con la maglia dei nerazzurri.