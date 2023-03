Onana, l’Inter ha un super portiere: primo in un dato della Champions League

André Onana si è dimostrato un vero portiere da Inter, mettendoci le sue mani anche nel doppio confronto con il Porto. Tanto è passato dalle sue parate, non solo agli ottavi di finale ma anche nel resto del percorso europeo nerazzurro. Come dimostra il dato delle parate in Champions League.

PROVVIDENZIALE – L’Inter ha un super portiere. Si tratta di André Onana, che si è rivelato provvidenziale nel doppio confronto con il Porto. Sia all’andata, evitando a inizio ripresa ai lusitani di andare in vantaggio, sia al ritorno. Soprattutto con l’intervento in pieno recupero che ha deviato la conclusione ravvicinata di Taremi sul palo. Regalando di fatto la qualificazione ai quarti di finale all’Inter. Una prestazione che conferma quanto di buono Onana sta facendo vedere nella sua prima stagione in nerazzurro. Tanto in campionato, quando in Champions League.

DATO IMPORTANTE – A certificare la bontà delle prestazioni di André Onana è anche e soprattutto un dato che risalta proprio in Champions League. L’estremo difensore nerazzurro, infatti, è tornato in testa alla classifica nel dato delle parate. Superato nuovamente Simon Mignolet, portiere del Club Brugge, che si è fermato a 35 dopo l’eliminazione della sua squadra da parte del Benfica. Onana, con la prestazione superlativa di ieri in Porto-Inter, si è portato a quota 38. A fronte di un totale di sette gol subiti in Champions League, distribuiti in tre partite: due rispettivamente all’andata e al ritorno con il Bayern Monaco, tre nella trasferta contro il Barcellona. Con ben cinque clean sheet all’attivo. Numeri importantissimi, anche in vista dei quarti di finale.