Onana e l’Inter sempre più nella storia: doppio record con il Milan!

André Onana ha un ruolo fondamentale nel percorso in Champions League dell’Inter, che approda in finale dopo aver superato il Milan. Il portiere fa registrare un record invidiabile per un estremo difensore nei derby, segnando una prima volta nella storia nerazzurra.

ANCORA A VUOTO – André Onana è un protagonista assoluto dell’approdo dell’Inter in finale di Champions League. E lo fa vedere anche contro il Milan, nella semifinale di ritorno vinta dai nerazzurri 1-0. Il numero 24 compie una sola parata, che si rivela però fondamentale. Bloccando il tiro più pericoloso dei rossoneri nel primo tempo, a opera di Brahim Diaz al minuto 11. Per il resto, nel corso del euroderby di ritorno non deve sporcarsi troppo i guanti. Registrando così un altro clean sheet in un derby. Ed entrando nella storia dell’Inter dalla porta (ovviamente) principale.

NESSUNO COME LUI – In questa stagione, Inter e Milan si sono affrontate cinque volte. Due in campionato, una in Supercoppa Italiana e due in Champions League. In questi cinque derby, l’Inter ha segnato la bellezza di 9 gol, il Milan appena 3. Questi ultimi tutti nel primo incrocio di campionato, il 3-2 dello scorso 3 settembre. Allora, la porta nerazzurra era difesa da Samir Handanovic. Dopodiché, nelle quattro sfide successive, gioca sempre Onana. Che tiene la porta inviolata per quattro volte. Consecutive. Una cosa che nella storia nerazzurra non era semplicemente mai successa. Al massimo, i nerazzurri erano riusciti a non subire gol per 3 derby consecutivi. Dal 2 novembre 1952 al 1° novembre 1953, sostanzialmente un anno. E poi dal 28 ottobre 1979 al 7 settembre 1980, circa dieci mesi. Onana è riuscito a farlo in appena quattro mesi. Dal 18 gennaio (0-3 in Supercoppa Italiana) a ieri. Uno dei tanti modi per iscrivere indelebilmente il suo nome nella storia dell’Inter.