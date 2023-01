Onana, in Inter-Empoli obiettivo ‘tre di fila’ dopo la prima volta nel derby

Dopo la prima presenza in un derby contro il Milan, vinto e mantenendo la porta imbattuta, in Inter-Empoli André Onana va a caccia del terzo clean sheet di fila.

TRE CONSECUTIVI – In un 2023 che lo ha visto prendere gol soltanto nella partita contro il Monza, André Onana va a caccia del terzo clean sheet di fila in Inter-Empoli. Quello che sarebbe il quarto in totale dalla ripresa della stagione. Un obiettivo importante per il portiere ma anche per i nerazzurri, che questa stagione hanno visto a più riprese grossi problemi nella fase difensiva. Per Onana c’è anche la spinta del post-derby contro il Milan, il primo giocato in carriera. A Riad, per l’estremo difensore sono arrivate quattro prime volte: prima presenza da titolare nel derby, prima vittoria, primo trofeo con i nerazzurri e infine primo clean sheet contro i rossoneri. Una spinta da portare avanti già lunedì, quando l’Empoli si presenterà a San Siro per provare a rovinare la festa nerazzurra.