Onana inizia in salita dopo l’Inter ma almeno inizia: Inzaghi in attesa

Onana è già protagonista con la maglia del Manchester United dopo aver salutato l’Inter. Protagonista non in positivo, però. Nel frattempo Inzaghi aspetta il suo erede ad Appiano Gentile, ma non solo colui che avrà il compito di rimpiazzarlo da titolare nel breve periodo

PRESSIONE MEDIATICA – Il periodo di ambientamento di André Onana in Inghilterra non è certo dei più semplici. Il portiere camerunese, nuovo numero uno del Manchester United dopo aver lasciato l’Inter, ha tutti gli occhi puntati addosso. E l’ultimo gol subìto non aiuta a distoglierli. Tutt’altro! Il bellissimo 0-1 momentaneo firmato da Florian Sotoca, praticamente da centrocampo, nell’amichevole Manchester United-Lens (3-1 finale, ndr) è già virale. Già virale non tanto per la bellezza del gol in sé, bensì per il posizionamento di Onana. Fuori dai pali. E costretto a correre all’indietro solo per raccogliere il pallone dentro la rete. L’ex numero 24 nerazzurro fa già parlare di sé perché l’investimento dello United è importante. Importante tanto per le casse dell’Inter in entrata quanto per quelle del Manchester United in uscita. E ciò crea maggiori pressioni sul calciatore, costretto a dimostrare il suo valore (di mercato, anzi… a bilancio) in campo. Un contesto sicuramente “poco simpatico” ma che interessa relativamente allo stesso Onana, ché è già abituato a queste situazioni. All’Ajax idem. All’Inter anche. Onana da sempre para anche le critiche, nonostante qualche errore tra i pali e soprattutto fuori. Càpita eh…

Inzaghi attende il post-Onana in casa Inter

NUOVO INIZIO – L’avventura di Onana al Manchester United è già iniziata. Lo stesso non può dirsi per quella dell’Inter senza Onana. Anzi, dopo la ricca plusvalenza fatta dall’Inter con Onana. Il portiere titolare arriverà in queste ore e si tratta di Yann Sommer, classe ’88 svizzero. La “trattativa” infinita con il Bayern Monaco si chiude senza ottenere chissà quale vantaggio per l’Inter. Vero, da una parte Simone Inzaghi avrà il suo portiere esperto e internazionale, quindi piuttosto affidabile rispetto ad altri nomi ipotizzati (compreso l’attuale “numero uno” Filip Stankovic, ndr). Ma dall’altra parte tra due settimane è previsto l’esordio stagionale in Serie A contro il Monza e Sommer avrà a disposizione solo un paio di amichevoli per inserirsi come numero uno nella sua nuova squadra. Nel frattempo manca ancora un dodicesimo affidabile. Ruolo che non si sposa bene con le ambizioni di Anatolij Trubin, che è e resta un obiettivo complicato da portare subito ad Appiano Gentile. Trubin è il principale obiettivo per la porta dell’Inter futura. Il vero post-Onana, in un certo senso. Il ruolo di dodicesimo all’Inter non può esistere nemmeno per Stankovic, che andrà a giocare con continuità altrove. La nuova era nerazzurra tra i pali verrà posticipata ancora rispetto alle previsioni: in attesa del prossimo portiere nerazzurro, a Sommer il compito di renderla migliore del previsto. E anche Onana, dalla rumorosa Manchester, sarà felice di assistere al nuovo corso dell’Inter da semplice tifoso.