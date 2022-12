Onana, il Mondiale non intacca le gerarchie: la porta dell’Inter è ancora sua

André Onana ha ripreso il suo lavoro con l’Inter dopo il burrascoso addio dal ritiro Mondiale del Camerun. Per Inzaghi il portiere titolare è ancora lui nonostante i problemi vissuti in Qatar

GERARCHIE – André Onana non ha vissuto il Mondiale che si attendeva. Lo scontro col CT Song gli ha precluso la possibilità di aiutare il Camerun a conquistare un posto per gli ottavi di finale. Il portiere, rientrato in settimana ad Appiano Gentile, dovrà smaltire presto le scorie dovute alla fine prematura del suo campionato del mondo, per concentrarsi nuovamente sull’Inter. Una squadra che ha imparato a conoscere ed apprezzare i suoi pregi da portiere moderno: caratteristiche che gli hanno fatto scalare le gerarchie di Inzaghi, fino a fargli ottenere il posto da titolare a discapito di Handanovic. Quanto successo al Mondiale infatti difficilmente intaccherà le idee di Inzaghi, intenzionato a proseguire con il camerunense in porta.