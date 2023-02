Onana-Handanovic, torna l’alternanza? Inzaghi chiaro post Inter-Udinese

Samir Handanovic è tornato titolare in Inter-Udinese, a distanza di 4 mesi dall’ultima volta. Tornerà l’alternanza fra lo sloveno ed Onana? Inzaghi è stato chiaro su questo aspetto

ALTERNANZA – Samir Handanovic è sceso in campo con l’Inter da titolare a 4 mesi di distanza dall’ultima volta: l’ultima presenza prima del match contro l’Udinese risale all’1 ottobre, contro la Roma. Da lì in poi, anche per via di un infortunio dello sloveno, ha sempre giocato André Onana, promosso titolare da Simone Inzaghi. Ma l’idea del tecnico, e lo dimostrano i mesi di gestione con entrambi a disposizione, è sempre stata quella di alternare i due portieri. E anche ieri sera, nel post partita della sfida contro l’Udinese, l’allenatore ha ribadito il concetto (vedi dichiarazioni): Handanovic è ancora un elemento fondamentale per l’allenatore e troverà spazio nel prosieguo della stagione. La sfida di Champions League contro il Porto, in programma mercoledì, sarà indicativa: si rivedrà Onana dal 1′?