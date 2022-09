Onana-Handanovic, Inzaghi non si sbilancia ma scioglie un dubbio

Onana e Handanovic, l’eterno dilemma: almeno fino a domani, quando Inzaghi svelerà la sua scelta. Il tecnico nerazzurro in conferenza stampa ha infatti detto di aver deciso chi difenderà i pali domani contro il Viktoria Plzen (vedi articolo), specificando anche che il camerunense non è il portiere di Coppa (vedi dichiarazioni)

RISPOSTA A UN DUBBIO – André Onana e Samir Handanovic sono i protagonisti del dualismo più interessante del momento in casa Inter. Simone Inzaghi alla vigilia di Viktoria Plzen-Inter, match valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League, ha ammesso di aver fatto la sua scelta ma di non volerla svelare il giorno prima. Il tecnico nerazzurro ha anche risposto a chi finora ha ipotizzato che il camerunense potesse essere il portiere di Coppa: non è così. Quella con il Bayern Monaco, dunque, potrebbe anche rimanere un caso isolato allo stato attuale delle cose. Inzaghi considera Onana una certezza e una grande risorsa ma evidentemente l’alternanza non sarà fissa in Champions League.