Onana-Handanovic, gerarchie da chiarire in fretta. Inzaghi, serve coraggio

André Onana è ufficialmente dell’Inter. L’ex Ajax si giocherà il posto da titolare con Samir Handanovic, da 12 anni difensore della porta nerazzurra. Ad Inzaghi il compito di chiarire, ed in fretta, le gerarchie: chi sarà il titolare?

GERARCHIE – André Onana è ufficialmente un calciatore dell’Inter. Sul portiere camerunese, ex Ajax, c’è molta curiosità fra tifosi e addetti ai lavori: sarà lui il titolare dell’Inter o, inizialmente, si alternerà con Handanovic? La questione va chiarita, sin dai primi giorni di ritiro: dovrà essere bravo Inzaghi a trovare la soluzione migliore per la squadra. L’Onana visto nel suo ultimo anno in Olanda preoccupa un po’, ma i passaggi a vuoto sono normali per un calciatore reduce da due anni di squalifica: prima dello stop, infatti, era considerato uno dei migliori prospetti del mondo nel ruolo di portiere. Servirà tempo e, soprattutto, fiducia per ritrovare la forma perduta. Un’alternanza con Handanovic, oltre che poco sensata, potrebbe essere dannosa. Il camerunese, per ritrovare in fretta la forma, ha bisogno di vedere il campo con continuità e toccherà a lui dimostrare di meritarlo.

ERRORI – Handanovic, alla soglia dei 38 anni, è arrivato inevitabilmente all’ultima parte della sua carriera: le prestazioni sono in calo da diverse stagioni e non fa eccezione l’ultima stagione: diversi, infatti, gli errori commessi dal capitano nerazzurro, apparso meno sicuro e molto poco reattivo in certe circostanze. Ma l’arrivo di Onana potrebbe rappresentare, per lo sloveno, una motivazione in più per dimostrare di essere ancora un top nel ruolo: per la prima volta dal suo arrivo all’Inter, infatti, in rosa ci sarà un portiere in grado di fare il titolare. Inzaghi, però, dovrà fare e subito una scelta: le velleità di vittoria dell’Inter passano, inevitabilmente, anche da questa decisione.