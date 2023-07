Onana fattore sbloccante: dopo il suo addio, attese 3(+1) ufficialità dall’Inter

André Onana è vicino al passaggio dall’Inter al Manchester United, dopo un solo anno a Milano. In seguito alla sua cessione, i nerazzurri dovranno annunciare (almeno) quattro novità.

NODO CRUCIALE – André Onana sta continuando a rivelarsi decisivo per l’Inter. Dopo esserlo stato per un anno in campo, ora lo è sul mercato. La sua cessione al Manchester United, e la plusvalenza che ne conseguirà, è determinante per consentire il prosieguo del mercato nerazzurro. Con lui l’Inter accumulerà le risorse necessarie per continuare l’opera di ricambio e consolidamento della rosa. Tanto che si attendono tre acquisti dopo la cessione di Onana.

REPARTO RIFATTO – In primis, dopo aver salutato Onana l’Inter dovrà annunciarne il sostituto. Che con ogni probabilità sarà Anatolij Trubin, 21enne dello Shakhtar Donetsk. L’ucraino non sarà tuttavia l’unico, perché con il contratto scaduto di Samir Handanovic è necessario annunciare almeno un altro portiere. E anche qui le forze dell’Inter sembrano concentrarsi quasi esclusivamente in direzione di Yann Sommer, in uscita dal Bayern Monaco. Chiusa la questione portieri, l’Inter cercherà di definire anche la situazione di Romelu Lukaku, così da sistemare anche il reparto offensivo. Tre ufficialità che tutte le parti in causa puntano a raggiungere nei prossimi 10 giorni, così da massimizzare la permanenza in ritiro dei nuovi giocatori. Dopodiché, mancherà solo un altro annuncio.

NUOVA GUIDA – Per impatto in campo e a bilancio, l’uscita di Onana sovrasta e sovrasterà quella di Handanovic. Tuttavia il saluto (non ancora arrivato) all’attuale capitano dell’Inter non deve essere sottovalutato. Perché la sua uscita – unita alla cessione di Marcelo Brozovic all’Al-Nassr – obbliga Simone Inzaghi e la società a scegliere il nuovo capitano nerazzurro. La fascia posseduta dallo sloveno dal 13 febbraio 2019 al 30 giugno 2023 dovrà infatti trovare un nuovo braccio. E al momento la shortlist sembra ristretta a due candidati: Lautaro Martinez e Nicolò Barella. La stagione appena conclusa porta a immaginare che alla fine la spunterà il Toro. Tuttavia solo l’annuncio ufficiale, il quarto che seguirà l’addio di Onana, toglierà ogni dubbio, inaugurando a suo modo una nuova fase della storia dell’Inter.