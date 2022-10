Onana eguaglia Handanovic in un dato statistico, ma in sole tre presenze

Inter-Barcellona ha visto partire Onana titolare per la sua terza presenza stagionale. Un lasso di tempo in cui ha pareggiato un dato statistico di Handanovic.

TERZA PRESENZA – Inter-Barcellona ha visto tra i suoi protagonisti anche André Onana. Il primo (come stipendio) ma secondo (come ruolo effettivo) portiere dell’Inter è stato confermato ancora una volta come portiere di coppa. Dopo l’esordio stagionale col Bayern Monaco e la conferma col Viktoria Plzen. La vittoria coi catalani è stata quindi la sua terza presenza stagionale. E c’è un dato in questo breve campione statistico che va sottolineato. Quello dei cosiddetti clean sheet. Perché il nuovo che avanza ha raggiunto il capitano di lungo, lunghissimo corso.

ALLA PARI COL CAPITANO – I risultati dell’Inter nelle partite giocate da Onana hanno visto una sconfitta per 2-0 una vittoria per 2-0 e un’altra vittoria per 1-0. I conti sono semplici: su tre gare due sono finite a rete inviolata. Un dato che pareggia il totale in stagione di Handanovic. Che fino ad adesso ha giocato solo in campionato. Il che però significa otto partite totali. Gli unici due clean sheet del capitano sono state le due vittorie contro Spezia e Torino. Il camerunese ha raggiunto lo stesso dato. E adesso sta a Inzaghi scegliere cosa fare.