Onana e il commento sottovoce di un dirigente dopo il Lione – CdS

L’Inter contro il Lione ha pareggiato 2-2 con una grande risposta caratteriale ma anche perché, una volta raggiunto il pari, André Onana si è superato con dei miracoli.

COMMENTO – Che l’Inter abbia fatto bingo in questo calciomercato prendendo un giocatore come Onana a parametro zero è sotto gli occhi di tutti. E contro il Lione sabato sera lo ha dimostrato. La parata su Dembele nel finale è da applausi con il portiere camerunese che ha strappato pure un commento carino, come riporta il Corriere dello Sport, ad un dirigente nerazzurro presente in tribuna. Una sorta di: un vice-portiere così è tanta roba. E come dargli torto. Quest’anno l’Inter, tra portiere titolare e vice è copertissima. E questo per Inzaghi non è che un bene.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti