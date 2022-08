Onana e gli altri a quota 0 studiano il calendario dell’Inter: quando la prima?

Onana aspetta, con pazienza ma anche voglia di dimostrare, la sua prima occasione. L’esordio del nuovo portiere nerazzurro sarà sicuramente uno dei temi di discussione nel corso della stagione. Ma il classe ’96 camerunese non è l’unico calciatore dell’Inter a non essere ancora sceso in campo in questo avvio stagionale, caratterizzato da un calendario fitto di impegni

DEBUTTO RIMANDATO – La frase “Buona la prima” è sempre valida in più occasioni… ma non per chi la prima non l’ha ancora giocata. Nelle prime due uscite ufficiali dell’Inter, in Serie A, l’allenatore Simone Inzaghi ha utilizzato “solo” 18 giocatori dei 24 effettivamente a disposizione. E 14 in entrambe le occasioni. A partire dal capitano e numero uno Samir Handanovic (vedi focus). Di conseguenza è ancora a zero minuti giocati non solo il terzo portiere Alex Cordaz ma anche il dodicesimo André Onana e altri quattro compagni. Si tratta del jolly difensivo Danilo D’Ambrosio, bloccato più che altro da prolbemi fisici. Del nuovo esterno destro Raoul Bellanova (vedi focus), che non ha ancora bagnato il suo esordio ufficiale in maglia nerazzurra proprio come Onana. E degli “esuberi” Lucien Agoumé ed Eddie Salcedo (vedi focus). Ovviamente nel discorso non rientrano gli infortunati a lungo termine come Dalbert (vedi focus) né i giovani come Valentin Carboni (vedi focus). Tra l’altro impegnato e già in gol al debutto in Primavera 1 (vedi pagelle di Bologna-Inter). Ma quando avranno l’occasione di giocare Onana e gli altri?

Onana si scalda per il debutto con l’Inter

PRIMA OCCASIONE – A giudicare dal calendario dell’Inter, più che al prossimo delicato impegno in casa della Lazio, bisogna puntare al primo turno infrasettimanale. Imminente. A San Siro contro la Cremonese nella settimana che si concluderà con il Derby di Milano in “casa” rossonera. Quella sì partita da non improvvisare. In Inter-Cremonese, invece, è quasi scontato che Inzaghi faccia un po’ di rotazioni strategiche. Almeno una per reparto. Pertanto i vari D’Ambrosio e Bellanova possono candidarsi per una maglia. Se non da titolari, almeno partendo dalla panchina. E anche Onana spera di avere la sua prima chance – a San Siro – già ora. Anziché aspettare il debutto in Coppa Italia a gennaio 2023… Inzaghi sarà dello stesso avviso? L’alternanza dei portieri è un tema che farà discutere molto. La pazienza di Onana, che ha capito la situazione creatasi tra i pali dell’Inter, è ammirevole. Poi quasi sicuramente non sarà illimitata. La curiosità di vedere all’opera a San Siro il classe ’96 camerunese è tanta. Handanovic permettendo. Perché, finché il numero uno non dà motivi per valutare il cambio in porta, è Inzaghi a dover trovare il modo per inserire il dodicesimo nelle sue rotazioni… Onana aspetta.