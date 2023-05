Onana in dubbio per Napoli-Inter? Scelta di Coppa Italia non cambia

André Onana è in dubbio per Napoli-Inter di questa sera, con Samir Handanovic che potrebbe quindi scendere in campo dal primo minuto come già accaduto contro il Sassuolo la scorsa giornata. In ogni caso, l’idea di Simone Inzaghi per la Coppa Italia non cambia.

ALLARME TRA I PALI – Potrebbe non esserci André Onana per Napoli-Inter di questa sera. Il portiere camerunense, infatti, avrebbe qualche linea di febbre e pertanto è in dubbio la sua titolarità nella gara del Maradona (vedi articolo). Proprio per questo è già stato preallertato Samir Handanovic, che come la scorsa settimana contro il Sassuolo sarebbe quindi pronto a scendere in campo dal primo minuto per difendere i pali della porta nerazzurra. Una gara per la quale Simone Inzaghi aveva scelto di far giocare proprio Onana, anche in vista della finale di Coppa Italia di mercoledì.

NESSUN CAMBIO – Contro la Fiorentina, infatti, la scelta è quella di far giocare proprio Samir Handanovic invece di André Onana. L’idea è quella di omaggiare proprio il portiere sloveno, ormai prossimo a chiudere la sua carriera (quantomeno quella all’Inter). Per questo, sia che sia lui a scendere in campo questa sera o che Onana ce la faccia a esserci, non cambierà l’idea di Simone Inzaghi in vista dell’importante sfida in programma allo stadio Olimpico per cercare di (ri)conquistare la Coppa Italia.