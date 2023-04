Onana e la difesa in Inter-Juventus registrano un dato dopo quasi tre mesi

Una serata perfetta quella vissuta ieri dai nerazzurri in Inter-Juventus. Vittoria, finale di Coppa Italia contro una rivale storica e porta imbattuta. André Onana e la difesa, inoltre, hanno fatto registrare un dato positivo dopo quasi tre mesi.

VITTORIA E PORTA INVIOLATA – Con l’1-0 di Inter-Juventus, la squadra nerazzurra ha dimostrato ancora una volta il suo valore. Ben lontano da quello che è il rendimento fin qui in campionato. Nella gara di San Siro, la difesa guidata dal portiere André Onana non ha praticamente subito nulla, neutralizzando ogni tentativo di attacco della squadra di Massimiliano Allegri. Non per niente è arrivato un clean sheet, che va a sommarsi a quello di domenica in campionato contro l’Empoli (0-3). Da segnalare, a tal proposito, un dato positivo che Onana e compagni hanno fatto registrare dopo quasi tre mesi. Ovvero la seconda vittoria consecutiva mantenendo la porta inviolata. Nel dettaglio non accadeva dalla doppia vittoria casalinga su Atalanta (1-0) e Milan (1-0) tra il 31 gennaio e il 5 febbraio. Dettagli non da trascurare in questo sprint finale.