Onana, Darmian e Mkhitaryan in finale, stavolta dalla stessa parte

Curioso intreccio del destino per Onana, Darmian e Mkhitaryan. I tre compagni dell’Inter infatti a Istanbul vivranno la seconda finale europea in cui si troveranno tutti e tre in campo.

TRIO PIENO DI BRIO – Onana, Darmian e Mkhitaryan. Un trittico inusuale. Basterebbe pensare alle nazionalità: un camerunese, un italiano e un armeno. Eppure, i tre oggi sono compagni di squadra all’Inter. Hanno vissuto tutta la stagione insieme, risultando tutti e tre tra i migliori per rendimento. E si apprestano a giocare, insieme, la finale di Champions League. Il fatto curioso è che per loro tre non sarà la prima volta.

PRECEDENTE EUROPEO – Onana, Darmian e Mkhitaryan infatti hanno già giocato una finale europea. Tutti insieme, in campo da titolari. Divisi però tra due squadre. Era il 2016-2017. E il paloscenico era quello dell”Europa League. Lo stesso, la coincidenza è notevole. La sfida tra Ajax e Manchester United ha unito i tre ben prima che si potesse anche solo ipotizzare che un giorno sarebbero diventati compagni di squadra.

RITROVARSI A ISTANBUL – A quei tempi un giovane Onana, alla sua prima stagione da titolare, si trovava a difendere la porta dell’Ajax. Darmian e Mkhitaryan invece, già decisamente più esperti, coprivano il ruolo di terzino e ala sinistra nella formazione opposta, ossia il Manchester United. Manchester City-Inter dunque per i tre sarà la seconda finale europea condivisa, per così dire. Stavolta però tutti con la stessa maglia.