Onana contro il Manchester City prima arma contro il pressing

Onana in Manchester City-Inter avrà un ruolo fondamentale nell’impostazione del gioco. Il portiere sarà il primo motore della manovra, e la prima arma per superare il pressing avversario.

NON SOLO PORTIERE – Nella sfida col Manchester City una delle difficoltà da superare per l’Inter sarà il pressing degli uomini di Guardiola. Una situazione tattica che richiede una risposta collettiva, da squadra. Con un’organizzazione generale ben precisa. Ma il contributo di alcuni singoli può aiutare in modo specifico. Se Bastoni dalla linea difensiva può essere un jolly per spezzare la pressione, la prima arma per farlo gioca qualche metro ancora più indietro. Si chiama André Onana.

OPZIONE DI GIOCO – Onana, coi suoi 38 passaggi di media a partita, è il secondo portiere in Serie A più coinvolto nel gioco. Lo supera solo Vanja Milinkovic-Savic. Inzaghi ci ha messo poco a capire le sue doti, quasi uniche, nel giocare il pallone e quindi a renderlo protagonista della manovra. Persino fino a renderlo, di fatto, il primo regista in certe occasioni. Guarda caso specialmente contro squadre abili a portare la pressione a tuttocampo o quando l’atteggiamento della sua Inter puntava a sfruttare gli spazi con un baricentro più basso. Proprio in quelle partite il numero ventiquattro è diventato fondamentale per saltare le linee coi suoi lanci lunghi. Due situazioni che nella sfida col City potrebbero collimare. Rendendo il camerunese singolarmente prezioso.

RUOLO CENTRALE – Onana in maglia Inter ha dimostrato di essere un giocatore di spiccata personalità. Ama prendersi la responsabilità di giocare la palla e ha qualità tali da renderlo una risorsa speciale. In finale di Champions League quindi è facile immaginare che il suo allenatore gli darà responsabilità specifiche. La sua visione unita alla sua capacità di giocare in verticale rappresentano la prima arma per Inzaghi per trovare spazi nella ragnatela di Guardiola. Tutto partirà da Onana. E sarà un punto di partenza fondamentale.