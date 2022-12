Onana, niente compromessi e personalità: l’Inter si gode il suo numero uno

André Onana con la sua scelta non banale di abbandonare il Camerun (vedi articolo) ha mostrato ancora una volta tutta la sua grande personalità. La stessa mostrata anche durante Qatar 2022. L’Inter ora si gode il suo numero uno, che può concentrarsi solo sul club.

PERSONALITÀ – Scelta forte e non banale quella di André Onana, che a soli 26 anni abbandona la nazionale del Camerun. Il tutto nasce durante Qatar 2022, quando a sorpresa il portiere viene escluso dalla rosa. La versione – almeno quella ufficiale – è la decisione dell’estremo difensore di non scendere a compromessi con il Commissario Tecnico Song e restare fermo sul suo modo di giocare. Una decisione che mostra il coraggio e la personalità di un Onana che, in carriera, ha sempre mostrato di essere forte non soltanto in campo ma anche fuori.

CONCENTRATO – Onana ha deciso di farsi da parte probabilmente proprio per questo motivo. E per placare la bufera che si è scatenata in Camerun dopo quanto accaduto tra giocatore e tecnico. Non dev’essere stato facile per lui che, dall’addio di Samuel Eto’o, è sicuramente stato l’uomo immagine della sua nazionale. Un coraggio che l’Inter si gode. La personalità di Onana è sicuramente un grande pregio e sarà sicuramente fondamentale nella seconda parte della stagione nerazzurra e non solo. E, con l’addio alla nazionale, la concentrazione sul club e si suoi obiettivi sarà al 100% (vedi focus).