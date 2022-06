Onana atteso a Milano per fare panchina: troppo silenzio tra i pali dell’Inter

Onana nei prossimi giorni tornerà a Milano, dove verrà annunciato come nuovo portiere dell’Inter. Titolare o riserva? Le ultime sul ruolo del portiere camerunese sembrano andare tutte nella stessa direzione. Quella della panchina. E non è l’unico “mistero” tra i pali nerazzurri

PORTIERI IN BAGARRE – Il primo rinforzo del mercato nerazzurro è André Onana (vedi video). Il portiere camerunese ha già effettuato e superato le visite mediche. Non si segnalano problemi nemmeno sul contratto, firmato in largo anticipo nei tempi previsti. In pratica manca solo l’annuncio. Fino al 30 giugno Onana sarà un calciatore dell’Ajax, da cui si separa a parametro zero. Poi l’Inter, finalmente. E il ritorno, questa volta definitivo e non solo di passaggio, a Milano. Da mesi, però, su Onana si sprecano i commenti dubbiosi. Ed è giusto porsi qualche domanda anche su questi dubbi, esterni all’ambiente nerazzurro fino a un certo punto. Onana arriva all’Inter per giocare titolare? Le ultime “sensazioni” vedono il classe ’96 camerunese destinato alla panchina in favore del capitano Samir Handanovic (vedi focus). A livello mediatico non esiste una versione diversa. Nessuno punta su e/o racconta di Onana titolare. L’ipotesi estrema è quella di creare concorrenza interna fin da subito ma non è detto che Simone Inzaghi la tenga realmente in considerazione. E allora qual è la verità? Bisogna aspettare Lecce-Inter per saperlo? Intanto continua a mancare l’annuncio del rinnovo di Handanovic, che resterà all’Inter almeno per un’altra stagione. E non sembra preoccupato dell’ombra dell’ultimo arrivato…