Onana assente con Novara e Lens! Intanto Handanovic fa il pieno ‘estivo’

Onana, dopo aver saltato l’allenamento congiunto con il Novara (terminato 8-1 per i nerazzurri), non si è visto nemmeno nell’amichevole contro il Lens (terminata 1-0 per i francesi). In porta dal 1′ sempre Handanovic, come nelle precedenti uscite. Il duello sembra già perso in partenza per il portiere camerunense

ASSENTE – André Onana, sia nell’allenamento congiunto con il Novara che nell’amichevole contro il Lens non si è visto, probabilmente per via di qualche acciacco. A far notizia non è di certo un po’ di affaticamento durante la preparazione bensì la presenza fissa di Samir Handanovic dal 1′ in qualsiasi uscita precampionato, amichevole o allenamento congiunto che sia. Il dualismo tra il portiere sloveno e quello camerunense pende vertiginosamente dalla parte del primo, come d’altronde ha chiaramente detto Simone Inzaghi nella prima conferenza della stagione (vedi articolo).

TURNOVER MALDIGERITO – È vero che le competizioni sono tante e certamente ci sarà spazio per tutti, ma il tecnico nerazzurro più di una volta (anche la scorsa stagione in Coppa Italia) ha dimostrato di non amare particolarmente il turnover dei portieri. Handanovic è stato infatti tra gli uomini più utilizzati e considerando la forma che sta sfoggiando in queste prime uscite, tutto fa pensare che la storia potrebbe non cambiare molto. Onana dovrà faticare il doppio per trovare spazio e Inzaghi lo sta ampiamente facendo capire già dai primi giorni.