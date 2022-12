Onana a rischio taglio? Ipotesi fantasiosa! Futuro all’Inter saldo, un dubbio

Onana sta attraversando certamente un periodo particolare dopo aver lasciato il Camerun nel corso dei Mondiali in Qatar per una discussione con il Commissario Tecnico Song. Intanto il portiere dell’Inter si rilassa in Africa (vedi articolo) mentre sul suo futuro circolano rumors al momento piuttosto fantasiosi

RUMORS FANTASIOSI – André Onana è ormai fisso tra i pali dell’Inter. Mentre il futuro di Samir Handanovic è in via di definizione (vedi focus), quello del camerunense non sembra avere molte ombre anche se oggi è stato detto il contrario. Il club nerazzurro sta infatti sondando il terreno per due parametri zero, ovvero Yann Sommer e Altay Bayindir ma non per sostituire Onana semmai Handanovic. Dunque ipotizzare una cessione dell’ex Ajax al momento è alquanto fantasioso. Sommer ha oltrepassato i 30 anni e certamente l’Inter non pensa a lui come primo portiere. Altay ha dieci anni in meno e un’esperienza minore rispetto a Onana.

Onana-Inter, futuro ben saldo: zero rischi per il club nerazzurro

Perché l’Inter dovrebbe rischiare in un ruolo dove è difficile trovare stabilità? Se parliamo di cessioni importanti per far quadrare il bilancio, ora come ora non è certamente Onana l’indiziato numero uno. Il futuro all’Inter è dunque ben saldo, ora si attende solo il suo ritorno per capire che tipo di contraccolpo psicologico ha subito dopo l’esclusione dal Camerun.