Oaktree pianifica la nuova Inter sul calciomercato: nuovi Palacios in arrivo

Oaktree festeggia i suoi tre mesi alla guida dell’Inter, alla quale sta per regalare Palacios come ultimo colpo di calciomercato. L’arrivo del talento argentino a Milano non sarà casuale né l’ultimo del nuovo corso aziendale. Qualcosa in Viale della Liberazione sta cambiando davvero

MILANO – Dopo il portiere spagnolo Josep Martinez (Genoa), il centrocampista polacco Piotr Zielinski (Napoli) e l’attaccante Mehdi Taremi (Porto) all’Inter è in arrivo anche un nuovo difensore. Una richiesta di Simone Inzaghi, che vuole aggiungere un centrale mancino in grado di giocare sul centro-sinistra. La scelta ricade sul profilo dell’argentino Tomas Palacios, classe 2003 del Club Atletico Talleres di Cordoba in prestito al Club Sportivo Independiente Rivadavia di Mendoza. Un acquisto in prospettiva che andrebbe in controtendenza con gli ultimi colpi a parametro zero. Il 21enne di General Pico (La Pampa) sarebbe il primo Under-23 della campagna acquisti estiva nerazzurra per la Prima Squadra. Un colpo perfettamente in linea con le indicazioni della nuova proprietà Oaktree Capital Management, che vuole investire sul talenti per valorizzarli ed eventualmente monetizzare. E Palacios fa assolutamente parte di questa strategia. Quali potrebbero essere gli “altri Palacios” dell’Inter e in che ruoli? Facciamo il punto della situazione.

I prossimi Palacios nerazzurri: tanti ruoli da rinnovare

CALCIOMERCATO INTER – Palacios si candida ad apripista del progetto Oaktree a Milano. La priorità in casa Inter in ottica 2025 è puntare sui migliori eredi per i partenti previsti. Partenti presi sia tra i calciatori in scadenza di contratto il 30 giugno 2025 sia tra quelli troppo avanti con l’età. E in alcuni casi i profili coincidono. Urgenza assoluta sostituire il classe ’88 Francesco Acerbi in difesa, dov’è in scadenza anche il classe ’92 Stefan de Vrij (anche se l’Inter vanta l’opzione di ulteriore prolungamento annuale, ndr). A fine contratto anche i classe ’89 Matteo Darmian, rimpiazzabile solo con un jolly tra difesa e centrocampo, e Marko Arnautovic, che dovrà fare spazio a un giovane in attacco. Magari in anticipo. Infine, non c’è fretta per via del contratto in scadenza nel 2026, ma anche il portiere classe ’88 Yann Sommer e il centrocampista classe ’89 Henrikh Mkhitaryan possono iniziare a “temere” l’arrivo di un Palacios, rispettivamente tra i pali e in mezzo al campo. Il nuovo modo di fare mercato all’Inter oggi riparte da queste convinzioni.

Inter made in USA: il progetto Oaktree prende forma nel calciomercato

PLAYER TRADING – I requisiti per essere un papabile colpo “alla Palacios” per l’Inter di Oaktree sono pochi ma preciis. L’età e il prezzo sono quelli principali. I profili sotto la lente devono essere possibilmente Under-23 (meglio se Under-21, ndr) e mai in doppia cifra. Magari sconosciuti ai più, così da anticipare la concorrenza ed evitare aste. A questi si aggiunge il potenziale inespresso, che è ciò che permette di ipotizzare una valorizzazione tale da trovarsi in casa un futuro titolare. E quindi una futura plusvalenza per il bilancio. Nella strategia del Player Trading gli anni trascorsi dall’acquisto a cifre basse alla cessione a cifre alte non vanno persi semplicemente per l’ammortamento. Se acquisti un 22enne e lo cedi alla soglia dei 27 anni, cinque stagioni in maglia Inter possono giustificare anche una spesa extra e un prolungamento del contratto a cifre superiori a qualsiasi teorico tetto al monte ingaggi. Negli ultimi mesi sono stati accostati diversi nomi all’Inter ma alcuni assolutamente extra budget. Altro motivo che ha spinto l’Inter a investire sul meno conosciuto Palacios in difesa. La strada è tracciata e non si torna indietro: la nuova Inter firmata Oaktree è nel presente ma vede il futuro con largo anticipo. E nel futuro, con Palacios, c’è un progetto nerazzurro tanto ambizioso quanto rinnovato nella Business Idea calcistica.