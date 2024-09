Nuova Serie A, chi vale di più? Ecco la Top-10 (con molta Inter)

La nuova Serie A è già arrivata alla terza giornata e dopo la chiusura del calciomercato è possibile stilare la prima classifica definitiva… almeno per quanto riguarda i valori di mercato. Forse non sorprende la vetta né il podio ma la Top-10 nel suo complesso è molto interessante

MILANO – La Serie A inizia la sua prima sosta stagionale – internazionale – con il ritrovato equilibrio in vetta. L’Inter di Simone Inzaghi recupera il primo posto dopo la frenata della Juventus di Thiago Motta ma la capitale del calcio italiano oggi è Torino, perché anche la squadra granata di Paolo Vanoli è prima. La sorpresa è l’Udinese di Kosta Runjaic, che completa il quartetto di testa a quota 7 punti dopo tre giornate. Paradossalmente, anche se il calciomercato si è chiuso il 30 agosto, alcune squadre di Serie A continuano a fare mercato di rinforzamento grazie agli svincolati alla ricerca di nuove avventure. Per una valutazione sulle rose complete e sulla formazione-tipo è ancora presto ma si possono già analizzare i calciatori a livello individuale. Chi vale di più in questa nuova Serie A oggi? Ecco la Top-10 dei valori di mercato!

Lautaro Martinez in cima alla lista per valore di mercato in Serie A

PODIO – Nella Top-10 dei valori di mercato svetta l’attaccante argentino Lautaro Martinez, valutato 110 milioni di euro. Segue il centravanti nigeriano Victor Osimhen (Napoli), fermo a 100 e quindi secondo. Al terzo posto l’ala portoghese Rafael Leao (Milan). Considerando che Osimhen è fuori dalla Lista Serie A del Napoli, quindi non potrà scendere in campo al momento, è più corretto eliminarlo anche da questa classifica. Rafael Leao così scala una posizione e permette alla coppia formata dal centrocampista italiano Nicolò Barella (Inter) e dall’ala georgiana Khvicha Kvaratskhelia (Napoli) di condividere il gradino più basso del podio a quota 80. Due interisti, un milanista e un partenopeo, anzichè due, sono i calciatori più quotati in Italia.

Inter prima ma la Juventus insegue facendo quantità: tutti i valori in Top-10

TOP-10 COMPLETA – Appena fuori dal podio il difensore italiano Alessandro Bastoni (Inter) e il centrocampista brasiliano Douglas Luiz (Juventus), quinti in quanto valutati 70 milioni. Al settimo posto gli attaccanti francese Marcus Thuram (Inter) e serbo Dusan Vlahovic (Juventus), che oggi valgono entrambi 65 milioni perché il prezzo è in crescita e il secondo in calo. Infine, nono e ultimo posto in coabitazione per il centrale difensivo brasiliano Bremer (Juventus) e il terzino francese Theo Hernandez (Milan) a 60. Pertanto, in attesa di ulteriori aggiornamenti, completano la Top-10 dei valori di mercato altri due interisti, un milanista e addirittura tre juventini, per un totale che non lascia dubbi e sembra già una gerarchia: Inter 4, Juventus 3, Milan 2 e Napoli 1.

Nuova Serie A con l’incognita Osimhen a Napoli

DETTAGLI – Appena fuori dal podio il difensore francese Benjamin Pavard (Inter), che vale “solo” 50 milioni ma è in buona compagnia con l’esterno italiano Federico Dimarco (Inter) e il centrocampista olandese Teun Koopmeiners (Juventus). Questo a dimostrazione che il potenziale dell’Inter di Inzaghi è enorme perché è in crescita grazie alla gestione del tecnico piacentino. Al contrario, la Juventus vuole ridurre il gap con la squadra campione d’Italia in carica attraverso gli importanti investimenti estivi in sede di calciomercato. Il valore complessivo dei calciatori interisti nella Top-10 è di 325 milioni (in media oltre 81 milioni). Quelli juventini 195 (m. 65), i milanisti 150 (m. 75). Il Napoli con Osimhen sarebbe a 180 (m. 90) ma senza è appena 80. Una classifica che di per sé non significa nulla ma aiuta a capire il livello dei calciatori più appetibili in Serie A: sì, aver trattenuto Lautaro Martinez, Barella, Bastoni e Thuram non è cosa da poco per l’Inter.

NB: le quotazioni di calciomercato sono ripresi dal portale specializzato Transfermarkt, aggiornate a lunedì 2 settembre 2024. Non rappresentano cifre ufficiali ma valide stime calcolate tenendo conto di più fattori