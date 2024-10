La notizia post derby è che l’Inter ha ritrovato il suo attacco

Le partite con Udinese e Stella Rossa restituiscono all’Inter il rendimento del reparto offensivo. Qualcosa che nei primi mesi di stagione era mancato in modo clamoroso.

ATTACCO DA RITROVARE – L’Inter dopo la sconfitta col Milan era una squadra senza più certezze. Ma con un reparto singolarmente in difficoltà. Che nonostante quello che si pensi era quello offensivo. Malgrado l’Inter di Inzaghi infatti sia sempre una squadra che crea occasioni, prima del derby solo in due partite gli attaccanti nerazzurri avevano dato segnali di presenza. E per gli attaccanti intendiamo il solo Marcus Thuram, autore di due doppiette con Genoa e Atalanta. Per il resto, nessuna rete e prestazioni di scarsa presenza in campo. Una situazione che richiedeva un cambiamento netto, per semplificare il lavoro di tutti ed uscire dalla crisi. Cambiamento che è arrivato.

L’Inter ritrova il suo attacco: un dato sicuramente non banale!

RITORNO DELLE CERTEZZE OFFENSIVE – Con Udinese e Stella Rossa l’Inter ha trovato due vittorie. Con due prestazioni non perfette, va detto. Ma con un chiaro contributo dagli attaccanti. In primo luogo in quello che è il core del loro lavoro: i gol. In due partite all’improvviso sono arrivati cinque gol delle punte. Più che in tutte le precedenti sommate. Con tre nuovi marcatori: Lautaro Martinez, Arnautovic e Taremi. Un dato che non si spiega solamente col livello degli avversari. Il cambiamento di rotta che serviva per aiutare tutta la squadra. E un nuovo inizio per tutti.