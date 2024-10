Nota tattica di Roma-Inter: Thuram non segna, ma fa da riferimento

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Roma-Inter parliamo della prestazione di Marcus Thuram.



PRESTAZIONE OLTRE I GOL – Thuram con la Roma non è riuscito a segnare. E questa è una notizia viste le sue prestazioni in questa prima parte di stagione. Non per questo però la sua prestazione va sottovalutata. Perché il numero 9 è stato il riferimento assoluto del gioco dell’Inter.

LAVORO FISICO – Thuram da subito si è mosso incontro per aiutare la manovra e cercare scambi corti. Un’idea di gioco che poi è stata in un certo senso esasperata quando l’Inter ha perso Calhanoglu per infortunio. Vediamo la sua heatmap presa da Sofascore:

Complice un’Inter col baricentro molto basso (attorno ai 45 metri), il francese si è trovato spesso a battagliare a centrocampo. Spalle alla porta. Per lavorare di fisico, ripulire il pallone e cercare la ripartenza. Al suo attivo ben 12 duelli a terra, 7 vinti, cui aggiungere 3 duelli aerei (tutti vinti), 3 contrasti e pure 5 falli subiti. Un lavoro usurante che ha portato avanti per tutti i 97 minuti. In primis con la corsa: Thuram ha chiuso come quinto per km percorsi con 10,788. Ma non per questo ha perso la qualità nelle giocate.

RIFERIMENTO DEL GIOCO – Questa è la mappa dei tocchi del numero 9 presa da Whoscored:

Thuram ha messo insieme 45 tocchi. Un numero notevole, specialmente se si pensa che spesso ha dovuto mettersi in proprio, portando il pallone da metà campo all’area avversaria. Che fa capire quanto il giocatore sia diventato il riferimento del gioco, scavalcando i centrocampisti e il loro lavoro di tessitura. I passaggi sono 25, realizzati al 68%, ma con 2 passaggi chiave e 2 occasioni create. In più per lui 3 tiri di cui 2 in porta. Una prestazione da punta completa.