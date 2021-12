Nota tattica di Roma-Inter: Bastoni arma in più sulla fascia sinistra

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Roma-Inter parliamo della prestazione di Bastoni.



RITORNO DA TITOLARE A SINISTRA – Simone Inzaghi, anche per Roma-Inter, si trovava a dover mettere insieme una linea difensiva senza i suoi due centrali di ruolo. Vale a dire Stefan de Vrij e Andrea Ranocchia. E anche questa volta il tecnico ha cambiato la sua linea. Dopo aver messo Alessandro Bastoni centrale col Venezia con Milan Skriniar a destra e Federico Dimarco a sinistra e lo slovacco centrale con lo Spezia con Danilo D’Ambrosio e ancora Dimarco, coi giallorossi ha rilanciato il numero 95. Mettendolo però a sinistra. Mostrando del tutto una nuova dimensione del suo gioco.

CRESCITA OFFENSIVA – Nell'ultimo periodo Bastoni è cresciuto nell'interpretazione del ruolo di centrale di sinistra che gli chiede Inzaghi. Legge meglio gli spazi, si muove, offre soluzioni ai compagni teoricamente più offensivi. Per scardinare una difesa avversaria molto bassa e folta è stato determinante il suo contributo. Ecco la sua heatmap presa da WhoScored:

Il numero 95 non si è solo offerto come regista basso nel giro palla, ma ha saputo dosare le sue discese. Trovandosi a fare il centrocampista o l’ala aggiunta a seconda degli spazi a disposizione. O persino la punta, come nello scambio che porta allo 0-2. Bastoni con i suoi movimenti ha dato nuove opzioni alla squadra, aggiungendosi di fatto alla fase offensiva. Un uomo non previsto, che la Roma non ha saputo difendere. Ecco i suoi tocchi sempre da WhoScored:

In totale sono 104, terzo valore della squadra, con 98 passaggi di cui 87 riusciti. Di questi Bastoni ne ha fatti 31 in avanti, secondo dato più alto dell’Inter, e 12 sulla trequarti, ancora secondo della squadra. Un contributo, appunto, da centrocampista aggiunto. Decisivo per trovare soluzioni in possesso e anche i gol.