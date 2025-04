Nota tattica di Milan-Inter: Calhanoglu mette tutto in campo

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter: dopo Milan-Inter parliamo di Calhanoglu.

ESEMPIO IN CAMPO – Calhanoglu in Milan-Inter ha fatto tutto il possibile per aiutare la sua squadra. I nerazzurri non hanno vissuto una gara facile, in primo luogo perché sapevano di dover gestire una situazione generale di emergenza. Un quadro in cui rientrava anche l’assenza di Kristjan Asllani per squalifica. Il che significava che il turco sapeva di dover giocare senza un sostituto in panchina. Proprio per questo la sua prestazione diventa singolarmente importante.

PRESTAZIONE TOTALE – Il numero 20 in assoluto nella partita risulta primo per tocchi, passaggi riusciti, tiri, tiri in porta e passaggi chiave. In pratica, ha fatto tutto lui. I tocchi sono 104, i passaggi tentati 83 realizzati al 94%, di cui 40 in avanti e 14 nell’ultimo terzo di campo. Al suo attivo 8 cross e 6 lanci lunghi, tutti realizzati. I passaggi chiave sono 2, i tiri 4 di cui 2 in porta con un gol. In non possesso aggiunge un recupero, 2 contrasti, un intercetto, un tiro bloccato, 2 spazzate e il 100% degli scontri a terra vinti (3 su 3). Una prestazione da riferimento in campo, indispensabile nel momento difficile.

Calhanoglu gioca da leader in Milan-Inter

LEADER QUANDO SERVIVA – Calhanoglu infatti è uno dei leader assoluti dell’Inter di Simone Inzaghi. Non è un caso che si sia sentito responsabilizzato dalla situazione. Milan-Inter non è un incrocio qualunque per lui, e in campo ha fatto in modo di dare un segnale. Un gesto di spessore sia per il momento della squadra che per l’andamento della sua stagione, vissuta tra continui altri e bassi. Dare l’esempio a tutti in Coppa Italia è stato un gesto da leader. Che promette bene per il finale di stagione.