Nota tattica di Inter-Torino: Thuram bomber d’area

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Inter-Torino parliamo della prestazione di Marcus Thuram.



FIRMA D’AUTORE – L’Inter dopo la sconfitta nel derby aveva bisogno di risposte dal suo attacco. E dopo quelle di Lautaro, Arnautovic e Taremi anche Thuram ha voluto mettere la sua firma. Proprio lui che fino a una settimana fa era l’unica punta della rosa ad aver segnato, col Torino ha messo addirittura il punto esclamativo. Trovando ben tre reti. Cioè quelle che hanno deciso la partita.

PUNTA D’AREA – La partita del francese non è stata banale. Al di là dei gol, ha confermato quella crescita nell’interpretazione del ruolo che si era vista già alla prima giornata. Questa è la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored:

Thuram non ha partecipato troppo alla manovra, occupandosi di dare peso in area. I suoi tocchi in totale sono 25, con 13 passaggi, la maggior parte dei quali sponde nel breve, realizzati al 54%. Tra questi comunque due passaggi chiave, perché la qualità non si perde. Dove ha brillato davvero è stato però nel fare la prima punta. Per il francese 5 tiri, primo della partita, tutti da dentro l’area, di cui 3 in porta per 3 gol segnati. Un lavoro da vero nove, indispensabile per la vittoria finale.