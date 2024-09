Nota tattica di Inter-Milan: la difesa nerazzurra crolla

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Inter-Milan parliamo dei problemi della fase difensiva.



PROBLEMA PIÙ AMPIO – Perdere un derby può capitare. Quindi non è il risultato in sé il problema di Inter-Milan. Semmai è come si è arrivati al 2-1 finale. Perché gli uomini di Inzaghi hanno totalmente smarrito la solidità difensiva che era stata la base dei risultati dello scorso anno. Ieri sera, così come contro Genoa e Monza, si sono palesate alcune difficoltà e lacune praticamente inesistenti nell’ultima stagione.

La difesa dell’Inter meno solida del previsto: l’analisi

DIFESA POROSA – Se infatti i gol subiti si potrebbero considerare episodici, l’andamento generale della partita rivela problematiche ben più rilevanti. Guardiamo la grafica dei tiri subiti dall’Inter presa da Whoscored:

In totale i tiri prodotti dal Milan sono 16. Di cui ben 8 arrivati nello specchio della porta. Per un controvalore di 2,76 xG secondo Understat. Tradotto, l’Inter ha subito tanto. Troppo. Anche più di quanto dica il risultato finale. Che anzi risulta addirittura stretto per i rossoneri. La fase difensiva della squadra insomma non ha funzionato in termini assoluti. Una cosa che non ci si può permettere in un big match.