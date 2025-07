Nota tattica di Inter-Fluminense: Thuram non in condizione

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter: dopo Inter-Fluminense parliamo della prova di Marcus Thuram.

FIDUCIA NON RIPAGATA – Chivu in Inter-Fluminense ha cambiato di nuovo il suo attacco, mandando in campo Marcus Thuram dal primo minuto. Ricostituendo così la coppia titolare nerazzurra, col francese e Lautaro Martinez. Il numero nove però ha ancora una volta mostrato una condizione davvero approssimativa, che non gli ha permesso di incidere sulla gara in positivo. Una situazione purtroppo diventata consueta nel 2025.

Tutte le statistiche impietose di Thuram

FATICA A SMARCARSI – Thuram come detto è partito titolare, rimanendo in campo fino al minuto 66. Questa è la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored:

In totale i suoi tocchi sono 23. Solo Dumfries dei titolari ha fatto peggio con 22, giocando però 13 minuti in meno. Per dare un altro riferimento, il suo sostituto Sebastiano Esposito in circa mezz’ora di campo è arrivato a 13. Il francese insomma si è visto poco. È andato in campo evidentemente indietro di condizione, con poca corsa nelle gambe e nessuna capacità di mettere in atto quegli strappi che fanno la differenza per la squadra. Questi sono i tocchi del secondo tempo, sempre da Whoscored:

Nei circa venti minuti giocati sono stati 8, ma tutti lontani dall’area e senza nessuna giocata produttiva. Secondo Whoscored per lui ci sono anche 4 palloni persi, primo dell’Inter. Il francese ha faticato a farsi vedere, a smarcarsi, a vincere i duelli, a fare da riferimento ai compagni per il gioco. Come invece aveva fatto benissimo Pio Esposito col River. Mostrando ancora una volta un problema di condizione fisica, ma anche un certo distacco mentale dai suoi compagni, per impegno e intesa in campo.