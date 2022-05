Nota tattica di Inter-Empoli: la miglior partita offensiva della stagione

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Inter-Empoli parliamo dell’incredibile volume di gioco offensivo.

NUMERI OFFENSIVI STRAORDINARI – Il risultato di Inter-Empoli a un certo punto, anzi precisamente ancora al minuto 40 del primo tempo, era sullo 0-2. Un risultato che vedendo le statistiche finale risulta totalmente incomprensibile. Ma anche quelle parziali: i nerazzurri a quel momento avevano già creato 9 tiri. Gli avversari 3, praticamente la totalità di quelli visti in tutta la gara. Alla fine il divario sarà abissale: 37 a 5. Avete letto bene. 37 tiri prodotti dagli uomini di Simone Inzaghi, di cui 10 in porta. Guglielmo Vicario ha dovuto mettere in atto in ben 7 parate per tenere il risultato in bilico fino alla fine. Una prestazione offensiva straordinaria, che ha coinvolto praticamente tutti gli effettivi.

TIRI A GRAPPOLI – Questa per intenderci è la grafica che rappresenta le conclusioni dei nerazzurri, presa dal report della Lega Serie A:

Impressionante, soprattutto per quanti sono dal cuore dell’area. Da qui viene un dato di xG straordinario. Secondo Understat l’Inter ha prodotto occasioni che valevano a livello potenziale 5,56 gol. Tanti tiri e pure di valore insomma. Protagonista assoluto Lautaro Martinez, che 2 gol li ha segnati e in totale ha messo insieme 7 tiri. Solo i suoi xG arrivano a 1,49.

BARICENTRO E POSSESSO – L’Inter ha messo in mostra un attacco vario, fluido, capace di sfondare praticamente in ogni modo. Questo anche grazie a un possesso palla del 65%, passato per il 72% del tempo nella metà campo avversaria. Un fatto praticamente inevitabile visto il baricentro della squadra. Queste sono le posizioni medie dei nerazzurri prese dal report della Lega Serie A:

60 metri di media, alzato fino a 63 in possesso di palla. La presenza praticamente soffocante dell’Inter si evince anche dall’heatmap generale della squadra presa da WhoScored:

Una prova di forza, che ha unito quantità (di occasioni create) a qualità (in assist e parzialmente in finalizzazione).