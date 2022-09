Nota tattica di Udinese-Inter: quattro linee difensive, tre gol subiti

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Udinese-Inter parliamo del caos totale nella linea difensiva.

REPARTO SIMBOLO DELLA CONFUSIONE – Udinese-Inter è stata una partita che ha visto una gestione sicuramente confusa da parte di Simone Inzaghi. Con un reparto in particolare simbolo della costante indecisione del tecnico, la difesa. In appena novanta minuti infatti il tecnico ha modificato ben quattro volte la sua linea. Risultando protagonista, in negativo, nei tre gol subiti totali.

CAOS IN DIFESA – Mettere mano in questo modo alla difesa non è certo comune. Inzaghi nel corso della partita ha cambiato tutto della sua linea a tre, dai cosiddetti braccetti al centrale. In primo luogo ricorrendo ai cambi. Delle cinque sostituzioni infatti tre sono stati difensori, vale a dire Federico Dimarco, Danilo D’Ambrosio e Stefan de Vrij. Ma oltre ai cambi il tecnico ha anche spostato di ruolo i suoi uomini già in campo. Milan Skriniar è passato dalla destra al centro a sinistra, Francesco Acerbi dal centro alla sinistra. Una rotazione totale davvero inusuale. E alla fine dannosa per il risultato.

QUATTRO LINEE DIVERSE – Ricorstruiamo con ordine. L’Inter ha cominciato la sfida con l’Udinese con la linea Skriniar-Acerbi-Bastoni. La prima mossa a sorpresa dunque è stata la conferma per il numero 15 dopo la buona prestazione in Champions League. Questa formazione è durata poco. Inzaghi per usare un eufemismo non si è sentito soddisfatto della prova di Bastoni, e già al trentesimo lo ha richiamato in panchina. Mettendo in campo Dimarco. Ed ecco la seconda linea, col numero 32 braccetto di sinistra. Una soluzione durata altri 36 minuti. Il secondo cambio di Inzaghi al minuto 67 infatti è stato D’Ambrosio, entrato però al posto di Darmian. E questo ha avviato una girandola di posizioni in campo, che ha creato una terza linea. Il numero 33 è andato a fare il braccetto di destra, facendo di fatto slittare gli altri suoi compagni di una posizione. Quindi Skriniar centrale, Acerbi a sinistra e Dimarco esterno. Un cambio decisamente cervellotico, che ha modificato l’intero assetto difensivo. Una mossa ardita, tanto da sembrare disperata. Senza un reale motivo.

L’ERRORE PEGGIORE – L’ultima modifica del tecnico alla linea arriva con l’ultimo cambio di Udinese-Inter. Dodici minuti dopo l’ingresso di D’Ambrosio il tecnico manda in campo de Vrij al posto di Acerbi. E vara la sua quarta difesa. Una mossa singolarmente incomprensibile, sia in assoluto che alla luce della scelta iniziale. L’olandese ha preso la sua consueta posizione al centro della difesa, con Skriniar spostato stavolta a sinistra. Chiusi i cambi, questa linea ha giocato gli ultimi undici minuti. Finendo per perdere la partita. Una gestione veramente difficile da spiegare e comprendere. Che ha tolto ogni certezza o riferimento a una squadra già alle prese con notevoli difficoltà mentali e tecniche.