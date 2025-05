Nota tattica di Torino-Inter: Zalewski da trequartista

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter: dopo Torino-Inter parliamo della partita di Zalewski.



ARMA TATTICA – Nei suoi primi mesi all’Inter Zalewski si è già distinto per la duttilità. Nella partita col Torino però il giocatore ha fatto un ulteriore passo avanti. Inzaghi infatti in emergenza gli ha chiesto ancora qualcosa di più. Qualcosa di nuovo. E il polacco è stato la chiave della vittoria.

CAMBIO DI MODULO – Inzaghi col Torino si è trovato a dover gestire delle assenze, che sono andate a sommarsi alle necessità di riposo dei titolarissimi. Per farlo proprio Zalewski è diventato un elemento chiave. Il tecnico infatti ha spostato il polacco dal suo consueto ruolo sulla fascia, schierandolo come trequartista in un 3-4-2-1. Una novità assoluta, che anche Vanoli ha sottolineato. E si è rivelata decisiva.

DOPPIO RUOLO – Questa è la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored:

Zalewski ha dovuto dividersi tra due compiti. In possesso il suo lavoro era fare il trequartista, andando ad aiutare Taremi. Al punto di diventare spesso la vera seconda punta dell’Inter. In non possesso invece doveva allargarsi per coprire in fascia. Il giocatore si è adattato bene a questo ruolo ibrido, risultando un fattore chiave nella vittoria dell’Inter.