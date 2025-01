Nota tattica di Sparta Praga-Inter: Bastoni al centro del gioco

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Sparta Praga-Inter parliamo della prestazione di Bastoni.



AL CENTRO DEL GIOCO – L’Inter contro lo Sparta Praga non ha brillato particolarmente, ma ha controllato il gioco. Il 70% di possesso palla è stato gestito con grande coinvolgimento dei tre difensori titolari, non a caso tutti oltre i 100 tocchi di palla. Tra questi, quello che più di tutti ha condizionato la manovra è stato Alessandro Bastoni. Ancora una volta, verrebbe da dire. Ma stavolta è andato persino oltre le sue abitudini.

PRESENZA TOTALE – Questa è la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored:

Bastoni ha fatto sentire la sua presenza su tutta la fascia sinistra, dalla sua area fino a quella avversaria. Contribuendo alla manovra in ogni sua fase. I suoi tocchi sono 146, con 133 passaggi tentati realizzati all’88%. Tra questi 2 cross e 10 lanci lunghi. Al suo attivo un passaggio chiave, che poi è l’assist per il gol di Lautaro Martinez. Il suo quinto stagionale. Un impatto notevole, e anche decisivo. Con però qualche ombra. Che ha condizionato la manovra dell’Inter malgrado le tante cose positive.

ERRORI DA EVITARE – Specifichiamo che Bastoni ha fatto un’ottima partita. Però per un giocatore del suo livello si è visto qualche errore di troppo. Non tanto nei passaggi, ma ad esempio nei lanci. Dei 10 tentati solo 3 sono andati a bersaglio. E secondo i dati di Sofascore arriva a ben 20 palloni persi. Per capirci, il secondo giocatore dell’Inter che ne ha di più è Dimarco con 12. Bastoni insomma è stato fondamentale e ha gestito moltissimi palloni, ma non è stato impeccabile nel farlo. Un dato da migliorare per un giocatore con le sue qualità.