Nota tattica di Salernitana-Inter: Lautaro Martinez entra e segna

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Salernitana-Inter parliamo dell’ingresso di Lautaro Martinez.

UOMO DECISIVO – Salernitana-Inter, una partita che fa rima con Lautaro Martinez. L’argentino, dopo qualche prestazione appannata, è tornato nella versione migliore di sé. Mostrando di poter incidere anche entrando dalla panchina. Inzaghi ringrazia: le reti del Toro hanno prima aperto e poi chiuso definitivamente una gara più insidiosa di quello che il risultato finale potrebbe far pensare.

IMPATTO DALLA PANCHINA – Lautaro è partito in panchina, per un turno di riposo inconsueto ma decisamente necessario. Inzaghi lo ha mandato in campo al minuto 55 al posto di Sanchez. E l’argentino si è messo nel suo solito ruolo in coppia con Thuram. Ecco la sua heatmap presa da Whoscored:

Il Toro si è cercato gli spazi venendo incontro al centrocampo, aiutando così lo sviluppo della manovra. Assicurandosi però poi di andare a riempire l’area. E fin dai suoi primi tocchi si è capito che la serata prometteva bene.

PIOGGIA DI GOL – Questa è la mappa dei suoi tocchi, sempre da Whoscored:



In totale Lautaro nei suoi 37 minuti giocati ha toccato il pallone 28 volte. I passaggi sono 14, di cui 13 realizzati (93%). Ma a impressionare sono i 5 tiri messi insieme dal giocatore, primo della partita. Praticamente un quinto dei suoi tocchi sono stati tiri. Tutti in porta, per 4 gol realizzati. Esattamente quello che serviva a un’Inter che stava concretizzando molto poco. Un’overperformance notevole rispetto agli 1,52 xG prodotti. Un impatto determinante. Anzi, devastante. Meno minuti del solito, ma distillati di qualità assoluta.