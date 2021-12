Nota tattica di Real Madrid-Inter: Dzeko e Lautaro Martinez scomparsi

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Real Madrid-Inter parliamo di Dzeko e Lautaro Martinez.



ATTACCANTI ASSENTI – Real Madrid-Inter ha visto ancora una volta i nerazzurri scontrarsi coi loro limiti a concretizzare le occasioni da rete. Ma il fatto che dei 17 tiri creati solo 3 siano finiti nello specchio della porta è solo una parte del problema (vedi statistiche). L’altra è che a questo conto hanno contribuito poco i giocatori deputati per ruolo a farlo. Vale a dire gli attaccanti. Edin Dzeko e Lautaro Martinez. I due non hanno segnato, ovviamente. E sono stati superati nelle conclusioni da Ivan Perisic e Marcelo Brozovic. Ma oltre a questo hanno avuto un impatto sulla partita quasi nullo (vedi pagelle).

NIENTE REGISTA AGGIUNTO – Entrambi sono stati sostituiti da Simone Inzaghi in Real Madrid-Inter. Un evento più unico che raro. Dzeko è stato il primo a uscire dopo sessanta minuti. Il bosniaco ha messo insieme solo 19 tocchi di palla, che potete vedere in questa grafica di WhoScored:

Una presenza quasi rarefatta. Numeri molto al di sotto delle sue medie. “Assenza” grave per il giocatore che fa da riferimento dalla metà campo in avanti. Che di fatto è il regista offensivo dell’Inter. Il suo compagno di reparto Lautaro Martinez non è stato capace di colmare il vuoto. Anzi.

SCOMPARSO – Il Toro è stato come trascinato. Aggiungendo a una scarsa presenza anche errori al limite del grossolano. Ecco la mappa dei suoi tocchi sempre da WhoScored:

Anche i suoi curiosamente sono 19, ma in 66 minuti. Lautaro Martinez per l’ennesima volta in stagione non è riuscito a dare spessore alla sua prestazione. Né difendendo palla, né saltando l’uomo, né con le conclusioni. Risultando quasi dannoso con certe inprecisioni nelle giocate inspiegabili. Perso nelle pieghe della partita. L’Inter aveva bisogno dei suoi attaccanti per risalire la corrente. Invece Dzeko e Lautaro Martinez sono stati i primi a farsi travolgere.